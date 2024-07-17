В Лаишевском районе Татарстана появится логистический технопарк за 20,5 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Лаишевском районе Татарстана построят логистический технопарк. Соответствующее соглашение было заключено сегодня между Агентством инвестиционного развития республики и ООО «Ин Парк — Казань». Инвестиции в проект составят 20,5 млрд рублей, сообщает в своем Telegram-канале Агентство инвестиционного развития Татарстана.

Планируется построить девять корпусов общей площадью 50—55 тысяч квадратных метров. В них будут размещены логистические комплексы и производства формата light industrial. Это помещения для размещения легких производств, организации хранения, офиса и шоурума в едином пространстве.

Планы по строительству логистического технопарка обсуждаются с февраля 2023 года. Тогда сообщалось, что в нем построят десять корпусов общей площадью порядка 500 тысяч квадратных метров, которые обеспечат около 15—20 тысяч рабочих мест. Реализация проекта, по предварительным планам, займет 10 лет. На реализацию первого этапа планируют направить 2 млрд рублей.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Поддержка новых разработок программных решений и их внедрения в отраслях экономики» предлагается профинансировать льготное кредитование строительства центров обработки данных (ЦОД) на сумму 32,1 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина