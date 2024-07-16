В США анонсировали AI-стартап по созданию видео для Голливуда

Стартап Odyssey, созданный бывшими руководителями компаний Voyage и Wayve, привлек $9 млн для разработки продвинутых моделей искусственного интеллекта, способных генерировать высококачественное видео для фильмов и игр. Бывший CEO Voyage Оливер Кэмерон рассказал о стартапе в соцсетях, заявив о планах по созданию визуальных AI-решений, где «красивые пейзажи, персонажи, освещение и движение могут быть как сгенерированы, так и направлены».

— Мы считаем, что визуальный AI может стать новой границей для сторителлинга. Но мы должны придерживаться высоких стандартов, — отметил Кэмерон.

Он подчеркнул, что нынешние решения по генерации текста и изображений обладают низким качеством, чтобы Голливуд мог использовать AI, он должен создавать безупречные и впечатляющие визуальные эффекты.

Стартап уже привлек $9 млн в начальном раунде финансирования. Jakob Owens на Unsplash

Кэмерон основал Odyssey вместе с Джеффом Хоуком, одним из основателей Wayve и вице-президентом по технологиям. Стартап уже привлек $9 млн в начальном раунде финансирования от Google Ventures, DCVC и Air Street Capital, а также заручился поддержкой известных инвесторов, включая Элада Гила, Джеффа Дина из Google AI, бывшего CEO Cruise Кайла Вогта и CEO Y Combinator Гарри Тана.

Разработчики Odyssey привлекли к сотрудничеству визуальных художников, работавших над блокбастерами, такими как «Мстители» от Marvel, «Дюна» и «Годзилла». Сейчас запущены четыре генеративные AI-модели, которые создают различные слои визуальных деталей, включая геометрию объектов, освещение и движение. Эти слои затем комбинируются для создания нужной сцены, что позволяет пользователям изменять видео на уровне отдельных слоев, а не перегенерировать всю сцену заново.

Стартап утверждает, что результаты работы моделей могут быть интегрированы в существующие производственные процессы Голливуда и использоваться в создании видеоигр.



Екатерина Петрова