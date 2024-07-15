Жители Кирова в отпуск планируют потратить 54 тысячи на одного человека

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В среднем жители Кирова в этом году на недельный отпуск планируют потратить 54 тысячи рублей на человека. Об этом сообщает istochnik.online.

По данным издания, для идеального отпуска кировчанам необходимо 170 тысяч рублей на человека. 18% кировчан признались, что в этом году они не могут себе позволить отдых.

Более крупные суммы для идеального отпуска озвучили респонденты 35—44 лет. Больше тратят жители города моложе 34 лет.

Напомним, при планировании отдыха 22% казанцев следуют графику отпусков компании, а 58% предупреждают начальство о своих планах заранее. При этом 18% согласовывают отпуск за 2—4 недели, 17% — за 1—3 месяца, а 14% — за 3—6 месяцев до желаемой даты.