Искусственный интеллект трансформирует пренатальное обследование в Африке

В Уганде запустили пилотный проект с использованием ИИ, который проводит ультразвуковое сканирование без необходимости в специалистах. Это должно стимулировать женщин обращаться за медицинской помощью на ранних сроках беременности.

Программное обеспечение на базе ИИ ScanNav FetalCheck, разработанное компанией Intelligent Ultrasound, проходит испытания в угандийском национальном госпитале в Кампале. Это ПО позволяет проводить точное определение срока беременности без участия специалистов. База данных, на которой обучена система, содержит миллионы изображений, за счет чего она может распознавать различные этапы беременности. Технология также дает возможность медсестрам и акушеркам проводить сканирования с помощью портативных устройств во время домашних визитов.

Местные специалисты отмечают, что основным вызовом остается нестабильное электроснабжение. Однако несмотря на это, женщины, которые участвовали в проекте, уже успели оценить его преимущества.

Использование ИИ в области медицины не ограничивается только ультразвуковыми исследованиями. В Кении, Гане и Южной Африке проводится крупнейшее исследование, направленное на предотвращение преэклампсии с помощью аспирина. ИИ помогает точно определять срок беременности, что критически важно для своевременного начала профилактического лечения.



Екатерина Петрова