В Татарстане разрабатывают дизайн-код села Черемшан

В Татарстане разрабатывают дизайн-код села Черемшан. Жителям поселения его представят уже этим летом. Разработка кода ведется по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Дизайн-код является нормативным документом, который включает в себя работу с обликом села. Разработанный фирменный стиль ляжет в основу визуального облика Черемшана: это уличная навигация внутри и за пределами села, графическое сопровождение сельских праздников и местной продукции, выпускаемой под локальным брендом.

Документ определит визуальный облик адресных табличек, общий вид входных групп, варианты цветовой палитры для фасадов и рекомендации по архитектурной подсветке многоквартирных домов, государственных объектов и зданий с торговыми функциями. Также будут прописаны правила благоустройства улиц.

Архитекторы провели предпроектное исследование, чтобы выявить идентичность местности. Они проанализировали историю села, особенности застройки, пообщались с жителями и представителями местных сообществ и институций. Оказалось, что внешний облик места волнует почти каждого жителя Черемшана. Автором дизайн-кода является архитектурное бюро «АрхДесант», а куратор проекта — Институт развития городов Татарстана.

Стоит подчеркнуть, что такое понятие, как «Дизайн-код», появилось в русском языке относительно недавно. В настоящее время такое понятие является одним из трех инструментов формирования комфортной городской среды. Он определяется стандартом комплексного развития территорий, ровняясь на мастер-план и объемно-пространственный регламент.