В России могут снизиться качество и скорость загрузки видео на YouTube

Фото: Максим Платонов

У абонентов всех российских операторов могут снизиться качество воспроизведения и скорость загрузки видеороликов на YouTube. Это связано с техническими проблемами в работе оборудования, принадлежащего Google, сообщили в «Ростелекоме».

— «Ростелеком» информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. <…> Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов, — отметили в пресс-службе компании.

Уточняется, что это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе — в основном это сервисы видеохостинга YouTube.

Напомним, видеохостинг YouTube с начала 2024 года заблокировал уже 83 канала российских государственных СМИ и общественных деятелей. Всего с 2020 года платформа ограничила доступ к 207 каналам.