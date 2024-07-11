КС России запретил допрашивать в качестве специалиста ранее допрошенного свидетеля
Участие в судебном процессе в качестве специалиста лица, ранее допрошенного как свидетеля, недопустимо, постановил КС РФ. При нарушении этого правила полученные от такого лица доказательства также считаются недопустимыми.
Конституционно-правовой смысл части второй статьи 71 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, выявленный в постановлении, является общеобязательным, что исключает любое иное ее истолкование в правоприменительной практике.
Напомним, Конституционный суд России разрешил самозанятым гражданам регистрироваться в качестве кандидатов в депутаты, за исключением случаев ИП.
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