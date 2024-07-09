В России на треть взлетели продажи кваса и других прохладительных напитков

Фото: Динар Фатыхов

Спрос на квас в России вырос почти на треть. Об этом свидетельствуют данные компании NielsenIQ, которые приводит «Коммерсантъ». По информации аналитиков, с 27 мая по 23 июня продажи этого напитка в России увеличились на 31,4% в годовом выражении.

Квас используется для приготовления популярного в РФ летнего блюда — окрошки.

Также на 30% взлетели продажи тана и айрана. В то же время вырос объем потребления и других прохладительных напитков: воды — на 28,1%, холодного чая и энергетиков — на 18%, газированных напитков — на 8,5%.

Также аналитики зафиксировали рост спроса на слабоалкогольные напитки: сидр — на 15,3%, пиво — на 8,9%. Кроме того, россияне стали чаще покупать мороженое: спрос на этот продукт подскочил на 25,1%.