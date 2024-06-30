Спасатели эвакуируют туристов из зон подтопления в Челябинской области

Фото: Динар Фатыхов

Из-за обильных дождей река Юрюзань вышла из берегов, в результате чего спасатели эвакуировали 35 человек с туристической базы «Серебряный ключ» в Ашинском районе. В основном это женщины и дети.



По предварительным данным, вблизи подтопляемых участков у берегов Юрюзани остается около 50 человек, и работы по оказанию им помощи продолжаются.

Уровень воды в Юрюзани превысил максимум весеннего половодья. Пресс-служба МЧС по Челябинской области предупреждает, что в воскресенье ожидаются дожди и порывы ветра. В связи с этим жителям региона рекомендовано не выходить на туристические маршруты водных акваторий рек Ай, Юрюзань, Большая Сатка в ближайшие 3 дня.