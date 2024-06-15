Германия и Китай оказались в лидерах по количеству выданных в Россию виз

Фото: Динар Фатыхов

По данным РБК, за 2023 год Россия выдала иностранным гражданам более 845 тысяч виз, что на 64% больше, чем годом ранее. За 2022 год их выдали 515 тысяч.

Среди стран ЕС наибольшее число российских виз получили граждане Германии — 58 888. Это самое большое количество среди европейских стран. При этом число выданных жителям ФРГ виз выросло на 22,1%. Меньше виз получили граждане Латвии (20 902) и Эстонии (11 340).

Абсолютным рекордсменом стал Китай — за 2023 год гражданам этой страны выдали 288 тысяч виз. По сравнению с прошлым годом это число увеличилось почти в пять раз. Из них 91 тысяча — туристические визы. Рост составил 100006,6%, так как в 2022 году выдали всего 91 туристическую визу.