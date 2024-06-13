Рустам Минниханов обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана налаживание новых деловых связей

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан Гулмахмадзодой Давлатшохом Курбонали. Встреча прошла в кабинете главы региона в Доме правительства республики.

На встрече раис Татарстана и полномочный посол Таджикистана обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и налаживания новых деловых связей в рамках российско-таджикистанских отношений.

В рамках своего пребывания в Казани полномочный посол также посетил Казанский государственный университет и встретился со студентами, представителями молодежи и культурных сообществ Таджикистана в Татарстане.

Стоит подчеркнуть, что последняя встреча раиса Татарстана с чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан Гулмахмадзодой Давлатшохом Курбонали прошла два года назад.

Разиль Самигуллин