Более 100 тысяч человек посетили концерты в честь 650-летия Кирова

Фото: Динар Фатыхов

В День России и День города в Кирове стартовали праздничные мероприятия, посвященные 650-летию Хлынова-Вятки-Кирова. По сообщению правительства Кировской области, утром на Театральной площади более 4,5 тыс. кировчан приняли участие в массовой зарядке, установив рекорд региона по самому массовому физкультстарту, сообщает портал istochnik.online.

Торжественное шествие с флагами России и флагами 650-летия города собрало более 15 тыс. участников — трудовые коллективы прошли по центру Кирова. Одновременно на 12 площадках 25 тыс. горожан исполнили Гимн России.

Всего в этот день прошло более 100 мероприятий в разных микрорайонах города, включая активности в рамках Года семьи. Вечером на основных праздничных площадках — Театральной площади, Октябрьском проспекте и в Александровском саду — собрались свыше 100 тыс. человек. По предварительной информации, всего в юбилейных событиях и активностях 12 июня приняли участие около 300 тыс. жителей и гостей города.

В Казани же в День России возле центра семьи «Казан» («Чаша») прошел праздничный концерт. Перед зрителями выступили группа Melekess, Азат Гильмутдинов и Ильгиз Шайхразиев. Хедлайнером концерта стал Сосо Павлиашвили. Тысячи жителей и гостей города собрались на площадке, чтобы отметить государственный праздник.

Разиль Самигуллин