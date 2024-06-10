В России создана Гильдия театроведов и театральных критиков

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 10 июня, в России было объявлено о создании Гильдии театроведов, театральных критиков и театральных издателей, сообщает «Интерфакс». Инициатива направлена на поддержку молодых ученых-театроведов и режиссеров, работающих в провинции, а также на укрепление связей между театром и зрителем.



Как сообщили в пресс-службе ГИТИСа, новое объединение призвано объединить всех, кто пишет и думает о театре. Это позволит повысить уровень издательской культуры театроведческих изданий и поддержать начинания, которым сложно выжить в условиях ограниченной аудитории театральной критики и сокращения культурной повестки в современных региональных изданиях.

Гильдия также будет координировать усилия театроведческих изданий в Москве и Санкт-Петербурге для повышения качества и продвижения изданий, нацеленных на сохранение и популяризацию высокой национальной театральной традиции.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский отметил, что в 90-х и начале 2000-х годов выпускники ГИТИСа и других вузов не стремились заниматься наукой после окончания обучения. В результате было потеряно несколько поколений театроведов.

Заславский подчеркнул, что сегодня отсутствие смены у великих учителей становится проблемой не только для театральной науки, но и для самого театра. Он добавил, что театр — это искусство, которое не может существовать без осмысления его истории и развития.

