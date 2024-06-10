Экс-министр энергетики России Николай Шульгинов будет баллотироваться в Госдуму от Хакасии

Фото: Максим Платонов

Бывший министр энергетики России Николай Шульгинов решил выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает ТАСС. Он будет представлять Хакасский одномандатный округ №35.



— На выборах в Госдуму от Хакасии будет представлен единый кандидат. Авторитетный политик, профессионал, имеющий опыт работы в правительстве России, — Николай Григорьевич Шульгинов. Кандидатуру Николая Григорьевича на предстоящих выборах поддержат региональные отделения партий «Единая Россия» и КПРФ, — сообщил председатель верховного совета республики Сергей Сокол.

В пресс-службе главы региона отметили, что Шульгинов является беспартийным. Глава республики Валентин Коновалов предложил экс-министру стать его советником по вопросам энергетики, и тот согласился.

Шульгинов был министром энергетики России с 2020 по 2024 год. До этого он в течение пяти лет занимал должность генерального директора, председателя правления ПАО «Русгидро».

Рената Валеева