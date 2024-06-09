НА ПМЭФ представили дачную версию Tesla Cybertruck

Фото: предоставлено пресс-службой "Авито"

В рамках Петербургского международного экономического форума представили Tesla Cybertruck Foundation, стилизованную под дачный автомобиль — Avito Dacha Truck.

Машину, которая стала частью тематической инсталляции, показали на приеме «Росконгресса». Tesla расположилась на фоне необычных декораций, связанных с поездками по России. Также машину можно было увидеть на улицах Санкт-Петербурга.

— В первую очередь мы хотели создать хорошее настроение жителям и гостям города, а также участникам ПМЭФ. И показать, что даже такой футуристичный автомобиль в первую очередь создан для того, чтобы служить людям — не для хайпа, а для жизни, — рассказала команда онлайн-платформы.

