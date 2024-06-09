Над Белгородской областью сбили два БПЛА и ракету «Нептун-МД»

Фото: Максим Платонов

В небе над Белгородской областью системы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун-МД» и два беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

— Девятого июня текущего года в период с 09.30 до 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением управляемой ракеты «Нептун-МД» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дежурными средствами ПВО одна управляемая ракета «Нептун» и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, — отмечается в сообщении.

31 мая беспилотник обнаружили в небе над Татарстаном. Силами ПВО его удалось сбить.

Елизавета Пуншева