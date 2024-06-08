Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры, а не к блогерам

Фото: Динар Фатыхов

На полях Петербургского международного экономического форума глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал направлять жалобы на ход проведения ЕГЭ в специальные структуры, такие как Рособрнадзор, МВД или Следственный комитет. Он отметил, что вместо обращения к официальным органам, многие предпочитают писать блогерам, которые затем выносят вердикт и становятся популярными, сообщает РИА «Новости».

— Почему-то жалобы пишут блогерам и они выносят вердикт, общество выносит вердикт. Я считаю, это судилище. Вердикты должны выносить соответствующие структуры, — сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора также подчеркнул, что некоторые люди провоцируют возвращение к прошлым проблемам с ЕГЭ, а потом будут критиковать за то, что снова есть списывания и необъективный результат экзамена.

Сегодня Анзор Музаев также заявил, что порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не предусматривает досмотра участников перед экзаменом.

Разиль Самигуллин