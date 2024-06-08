Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры, а не к блогерам
На полях Петербургского международного экономического форума глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал направлять жалобы на ход проведения ЕГЭ в специальные структуры, такие как Рособрнадзор, МВД или Следственный комитет. Он отметил, что вместо обращения к официальным органам, многие предпочитают писать блогерам, которые затем выносят вердикт и становятся популярными, сообщает РИА «Новости».
— Почему-то жалобы пишут блогерам и они выносят вердикт, общество выносит вердикт. Я считаю, это судилище. Вердикты должны выносить соответствующие структуры, — сказал Музаев.
Глава Рособрнадзора также подчеркнул, что некоторые люди провоцируют возвращение к прошлым проблемам с ЕГЭ, а потом будут критиковать за то, что снова есть списывания и необъективный результат экзамена.
Сегодня Анзор Музаев также заявил, что порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не предусматривает досмотра участников перед экзаменом.
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