Объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 году вдвое превысил показатели прошлого года
Объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 году вдвое превысил показатели прошлого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление генерального директора ГК «Солар» Игоря Ляпуно.
Руководитель компании отметил, что все кибератаки успешно отражены.
В прошлом году кибератаки на различные сервисы также не являлись редкостью. Так, выросло количество коммерческих утечек и сократились кражи персональных данных.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.