Объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 году вдвое превысил показатели прошлого года

Объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 году вдвое превысил показатели прошлого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление генерального директора ГК «Солар» Игоря Ляпуно.

Руководитель компании отметил, что все кибератаки успешно отражены.

В прошлом году кибератаки на различные сервисы также не являлись редкостью. Так, выросло количество коммерческих утечек и сократились кражи персональных данных.

Разиль Самигуллин