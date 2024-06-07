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Объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 году вдвое превысил показатели прошлого года

20:59, 07.06.2024

Объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 году вдвое превысил показатели прошлого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление генерального директора ГК «Солар» Игоря Ляпуно.

Руководитель компании отметил, что все кибератаки успешно отражены.

В прошлом году кибератаки на различные сервисы также не являлись редкостью. Так, выросло количество коммерческих утечек и сократились кражи персональных данных.

Разиль Самигуллин

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