В 2023 году выросло количество коммерческих утечек и сократились кражи персональных данных

Фото: Максим Платонов

В 2023 году количество утечек данных, содержащих коммерческую тайну, ноу-хау и служебные документы, в системах производственных организаций и телекоммуникационных компаний значительно увеличилось. В то же время снизилось количество утечек персональных данных (ПД) во всех отраслях. Такие выводы представлены в отчете ГК InfoWatch «Утечки информации в избранных отраслях в 2023 г.», который был опубликован газетой «Ведомости».

Аналитики InfoWatch отмечают, что в 2023 году коммерческая тайна стала целью злоумышленников в 48% атак на российские промышленные предприятия, по сравнению с 29,2% годом ранее. В IT-компаниях и среди телеком-операторов доля утечек коммерческой информации выросла с 7,9% до 13,2%. Одновременно с этим в промышленности доля утечек ПД снизилась с 33,3% до 28%, а в IT и телеком-сегменте — с 97% до 76%.

В общей сложности количество утечек в российской промышленности увеличилось на 4,2%. В 2022 году отрасль столкнулась с 12-кратным ростом числа утечек из-за организованных хакерских атак, и эта тенденция продолжилась в 2023 году. В промышленности 92% утечек происходят из-за действий внешних нарушителей, и все 100% инцидентов являются умышленными.

По данным InfoWatch, в 2023 году в промышленности зафиксировано 25 утечек, что сопоставимо с показателями предыдущего года (24 инцидента). В телекоме и IT-отрасли количество утечек снизилось с 214 в 2022 году до 129 в 2023 году. Также сократился объем утекших ПД: в 2022 году было скомпрометировано 228,1 млн записей ПД, а в 2023 году — 36,1 млн.

Эксперты считают, что общее количество утечек в 2023 году не уменьшилось, но произошло перераспределение фокуса внимания злоумышленников. В IT-сфере большинство компаний уже подверглись атакам, поэтому интерес злоумышленников переключился на другие отрасли. Фактическое количество утечек в промышленности может быть даже больше, так как такие инциденты редко становятся достоянием общественности. Злоумышленники стараются не привлекать внимания и могут месяцами оставаться незамеченными, добывая ценную информацию и развивая атаку.

Многие эксперты подчеркивают, что основные причины утечек — неправильно настроенная инфраструктура, халатность или соучастие внутренних сотрудников, что делает компании уязвимыми для кибератак.



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Екатерина Петрова