На организацию зоны активности для гостей на концерте артиста Басты выделят 1,7 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

На организацию зоны активности для гостей на первом стадионном концерте артиста Басты в Казани выделят 1,7 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте Госзакупок. Заказчиком работ выступает АО «Казань Арена».

Согласно контакту подрядчик обязуется выполнить работы по организации зоны гостеприимства, арт-пространства и зоны презентации для профильной аудитории. Деятельность исполнителя заказа проходит в рамках организации и проведения концерта.

Стоит подчеркнуть, что организация в рамках подготовки концерта уже размещала схожий тендер, однако тогда он касался застилки защитным покрытием футбольного поля стадиона «Ак Барс Арена», на данную работу выделялось 4,9 млн рублей.