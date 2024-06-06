На организацию зоны активности для гостей на концерте артиста Басты выделят 1,7 млн рублей
На организацию зоны активности для гостей на первом стадионном концерте артиста Басты в Казани выделят 1,7 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте Госзакупок. Заказчиком работ выступает АО «Казань Арена».
Согласно контакту подрядчик обязуется выполнить работы по организации зоны гостеприимства, арт-пространства и зоны презентации для профильной аудитории. Деятельность исполнителя заказа проходит в рамках организации и проведения концерта.
Стоит подчеркнуть, что организация в рамках подготовки концерта уже размещала схожий тендер, однако тогда он касался застилки защитным покрытием футбольного поля стадиона «Ак Барс Арена», на данную работу выделялось 4,9 млн рублей.
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