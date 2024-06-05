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Алексей Фролов назвал поставку цемента основной проблемой в подготовке к саммиту БРИКС

14:43, 05.06.2024
Алексей Фролов назвал поставку цемента основной проблемой в подготовке к саммиту БРИКС
Фото: Максим Платонов

Поставка цемента — основная проблема в подготовке к саммиту БРИКС. Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый заместитель министра строительства Татарстана Алексей Фролов.

— Есть определенные сезонные сложности, они традиционно возникают. Ежедневно мы слышим вопросы, связанные с поставкой цемента. Это основная проблема, — заявил он.

По словам Фролова, правительство активно занимается этим вопросом. Также замминистра добавил, что существует дефицит кадров. Он связал это с низкой зарплатой рабочих. При этом проблем, связанных с технологиями, нет.

Елизавета Пуншева

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