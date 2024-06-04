Прокуратура Чистополя инициировала по сообщениям в СМИ проверку факта возгорания отходов на полигоне города

Прокуратура Чистополя инициировала проверку факта возгорания отходов на полигоне города после сообщений в СМИ, сообщила пресс-служба ведомства в республике.

Прокуратура даст оценку соблюдения организацией законодательства об охране окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления в зоне полигона ТБО в Чистополе. В случае наличия нарушений ведомством будут приняты меры прокурорского реагирования.

Информация о возгорании на мусорном полигоне появилась в информационном поле вечером. Однако уже некоторое время назад сообщалось о том, что смог от пожара третий день накрывает Чистополь.

Разиль Самигуллин