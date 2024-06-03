Путин проведет совещание с членами правительства по развитию автомобильного туризма в России

Президент России Владимир Путин 4 июня проведет очередное совещание с членами правительства в формате видеоконференции.

— На этот раз профильной темой встречи станет развитие автомобильного туризма в стране. С докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников и глава Нижегородской области Глеб Никитин, — сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, на совещании будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.