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Путин проведет совещание с членами правительства по развитию автомобильного туризма в России

15:13, 03.06.2024
Путин проведет совещание с членами правительства по развитию автомобильного туризма в России
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 4 июня проведет очередное совещание с членами правительства в формате видеоконференции.

— На этот раз профильной темой встречи станет развитие автомобильного туризма в стране. С докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников и глава Нижегородской области Глеб Никитин, — сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, на совещании будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

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