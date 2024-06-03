Банк ЗЕНИТ улучшил условия обслуживания для клиентов Private Banking

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Банк Зенит

С 1 июня Банк ЗЕНИТ расширил спектр услуг и улучшил условия обслуживания по пакетам Private Banking. Теперь клиенты смогут получить еще больше привилегий и высокого сервиса.

ЗЕНИТ Private Banking предоставляет возможность своим клиентам совершать привычные покупки на более выгодных условиях. Для держателей банковских карт с пакетами услуг Pro и Supreme вводятся новые условия программы лояльности. Теперь при тратах по карте более 10 000 рублей в месяц клиенты смогут получить повышенный кешбэк до 10%* на покупки по 5 категориям: «Рестораны, кафе и бары», «АЗС», «Здоровье», «Спорт» и «Зоотовары», а на остальные покупки — 1 %.

Кешбэк начисляется бонусами, которые можно копить или перевести в рубли путем возмещения совершенных ранее покупок, а при оплате премиальной картой Мir Supreme также действует дополнительный кешбэк до 30% от платежной системы «Мир».

Среди других преимуществ пакета услуг — снятие ограничений на количество проходов в бизнес-залы по сервису Mir Pass, что сделает путешествие вместе с семьей и близкими еще удобнее.

«Основная цель наших изменений предоставить клиентам максимально удобный сервис для решения ежедневных задач — покупок по карте, бизнес-такси, безлимитные проходы в бизнес-залы, консьерж-сервис. Наши пакеты услуг позволяют получать дополнительные привилегии и бонусы при использовании карт и других банковских продуктов. Уверен, что наши клиенты позитивно оценят изменения и с удовольствием воспользуется новыми возможностями», — отметил руководитель ЗЕНИТ Private Banking Александр Руденко.

Подключить пакет услуг Pro или Supreme можно бесплатно — достаточно обратиться к своему финансовому консультанту.

Подробности на сайте Банка ЗЕНИТ.



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