Число позиций в реестре российского ПО превысило 21 тыс.

Фото: Максим Платонов

Число программных продуктов в реестре российского программного обеспечения (ПО) достигло 21 201 позиции, о чем сообщает презентация заместителя директора департамента развития IT-отрасли Минцифры РФ Алексея Дорожко, с которой ознакомился ТАСС.

На текущий момент реестр включает 21 201 программный продукт и 7 928 правообладателей. С середины апреля, когда премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал о наличии в реестре более 20 тысяч IT-решений, количество позиций увеличилось более чем на 1 тысячу.

Создание единого реестра российского ПО и единого реестра ПО Евразийского экономического союза направлено на расширение использования отечественной IT-продукции и продукции стран ЕАЭС в органах власти РФ, а также на предоставление государственной поддержки правообладателям ПО. Программные продукты, включенные в российский реестр, освобождаются от НДС.



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Екатерина Петрова