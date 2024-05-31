Сегодня в Казани до 26°С, местами дождь и гроза

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, местами дождь и гроза. Ветер восточный 5—10 м/с с порывами до 20 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +24°С до +26°С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность, местами дождь и также гроза. На отдельных территориях республики туман. Ветер восточный 5—15 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +24 до +29°С.

Напомним, в связи с майскими заморозками с понижением температуры до -2°С многие татарстанские фермеры посетовали на потерю части урожая.