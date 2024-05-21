Ключевой сотрудник Open AI уволился из-за приоритетов компании

Бывший сотрудник Open AI Ян Лейке заявил, что компания Open AI ставит «совершенство продуктов» выше безопасности. Лейке был важным исследователем безопасности в Open AI. Он следил за тем, чтобы мощные системы искусственного интеллекта соответствовали человеческим ценностям и целям. Его заявление о нарушении этики со стороны компании появилось перед глобальным саммитом по искусственному интеллекту в Сеуле, где политики, эксперты и руководители технологических компаний обсуждали контроль над технологией.

Лейке ушел через несколько дней после запуска компанией Open AI последней модели ИИ, GPT-4o. Его уход стал вторым значимым событием на прошлой неделе после отставки соучредителя Open AI Ильи Суцкевера.



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Екатерина Петрова