Татарстанскому бизнесу стал доступен новый отечественный мессенджер «Чаты»

Фото: Максим Платонов

МТС, цифровая экосистема, сообщает о запуске корпоративного мессенджера МТС Линк «Чаты». Бета-тестирование продукта завершено, и теперь он доступен для всех компаний.

Бета-тестирование мессенджера стартовало в ноябре 2023 года. К моменту запуска решение протестировали 113 крупных компаний. Несколько компаний полностью перешли на «Чаты» с других мессенджеров.

Сегодня в «Чатах» доступны все базовые функции, необходимые крупному бизнесу для постоянного делового общения с коллегами. Среди них — личные и групповые чаты, каналы, треды, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Пользователи могут создавать свои профили и менять статусы, обмениваться файлами, легко находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш-уведомления. Администраторам доступен раздел «Организация», в котором они могут создавать рабочую область для взаимодействия пользователей, управлять доступами и настройками.

Кроме того, в ближайшее время разработчики добавят в продукт функции, еще не знакомые большинству российских пользователей. Среди них ИИ-ассистент, который сможет генерировать краткое содержание длинных переписок и освободит пользователей от чтения сотен сообщений. Также появятся новые сценарии командного взаимодействия и «треки» — временные чаты, которые пользователи смогут создавать под конкретные задачи.

Реклама. ПАО МТС. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Чаты» — часть UCaaS-платформы МТС Линк, поэтому разработчики уделяют пристальное внимание интеграции с другими элементами экосистемы. Сегодня все пользователи мессенджера могут совершать приватные и групповые звонки прямо из его интерфейса. Учтены требования крупного бизнеса, например пользователям решений МТС Линк доступен вход в мессенджер по SSO (технологии единого входа). До конца года будет внедрен ряд новых функций, таких как интеграция с SIEM-системами и Active Directory. Также компании смогут разворачивать решение на собственных серверах (on-premise).

«Работа над мессенджером началась с создания концепции онлайн-пространства, способствующего продуктивности в любой команде. При ее разработке мы не только изучили все существующие решения и опыт пользователей, но и провели серию интервью с представителями бизнеса, узнали об их «болях» и потребностях. Мы поддерживаем связь с нашей целевой аудиторией на всех этапах при каждом обновлении сервиса, это серьезно помогает в развитии продукта. Мы планируем расширять функциональность «Чатов» так, чтобы задать стандарт делового общения в российских компаниях», — отмечает руководитель продукта МТС Линк «Чаты» Андрей Лучицкий.

