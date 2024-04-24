Казанский жировой комбинат увеличил производство продукции более чем на треть
Один из крупнейших отечественных производителей масложировой продукции — АО «Казанский жировой комбинат» (КЖК) — подвел итоги 2023 года. За отчетный период предприятие произвело 1,12 млн тонн готовой продукции, что на 37% больше, чем в 2022 году.
Рост производства наблюдался по нескольким категориям продукции:
- Выпуск бутилированного масла вырос на 31%;
- майонезов и кетчупов — на 14%;
- соусов — на 9%;
- рапсового масла произведено на 71% больше;
- подсолнечного — на 41%;
- рапсового шрота — на 66%;
- подсолнечного шрота — на 39%.
Помимо увеличения объемов производства, на КЖК отметили рост продаж готовой продукции. По итогам 2023 года выручка от продаж выросла на 18% и составила 41,1 млрд рублей (без НДС).
Кроме того, КЖК развивает экспортное направление. В 2023 году было отправлено 250 тыс. тонн растительных масел в Китай, Турцию, Азербайджан, Казахстан и другие страны.
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