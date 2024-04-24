Казанский жировой комбинат увеличил производство продукции более чем на треть

Фото: Динар Фатыхов

Один из крупнейших отечественных производителей масложировой продукции — АО «Казанский жировой комбинат» (КЖК) — подвел итоги 2023 года. За отчетный период предприятие произвело 1,12 млн тонн готовой продукции, что на 37% больше, чем в 2022 году.



Рост производства наблюдался по нескольким категориям продукции:

Выпуск бутилированного масла вырос на 31%;

майонезов и кетчупов — на 14%;

соусов — на 9%;

рапсового масла произведено на 71% больше;

подсолнечного — на 41%;

рапсового шрота — на 66%;

подсолнечного шрота — на 39%.



Помимо увеличения объемов производства, на КЖК отметили рост продаж готовой продукции. По итогам 2023 года выручка от продаж выросла на 18% и составила 41,1 млрд рублей (без НДС).



Кроме того, КЖК развивает экспортное направление. В 2023 году было отправлено 250 тыс. тонн растительных масел в Китай, Турцию, Азербайджан, Казахстан и другие страны.



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Анастасия Фартыгина