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Казанский жировой комбинат увеличил производство продукции более чем на треть

19:21, 24.04.2024
Казанский жировой комбинат увеличил производство продукции более чем на треть
Фото: Динар Фатыхов

Один из крупнейших отечественных производителей масложировой продукции — АО «Казанский жировой комбинат» (КЖК) — подвел итоги 2023 года. За отчетный период предприятие произвело 1,12 млн тонн готовой продукции, что на 37% больше, чем в 2022 году.

Рост производства наблюдался по нескольким категориям продукции:

  • Выпуск бутилированного масла вырос на 31%;
  • майонезов и кетчупов — на 14%;
  • соусов — на 9%;
  • рапсового масла произведено на 71% больше;
  • подсолнечного — на 41%;
  • рапсового шрота — на 66%;
  • подсолнечного шрота — на 39%.

    Помимо увеличения объемов производства, на КЖК отметили рост продаж готовой продукции. По итогам 2023 года выручка от продаж выросла на 18% и составила 41,1 млрд рублей (без НДС).

    Кроме того, КЖК развивает экспортное направление. В 2023 году было отправлено 250 тыс. тонн растительных масел в Китай, Турцию, Азербайджан, Казахстан и другие страны.

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    Анастасия Фартыгина

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