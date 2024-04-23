Казань станет первой площадкой федерального проекта «Музейные маршруты России»

Казань примет федеральный проект «Музейные маршруты России». Событие, в котором ожидается участие порядка 300 гостей, пройдет с 24 по 27 апреля на различных площадках города.

Планируются встречи музейщиков со всей страны. Они будут направлены на развитие отрасли и взаимное сотрудничество. В мероприятии примут участие представители Минкультуры РФ, руководители федеральных и региональных музеев, эксперты, а также руководители управлений культуры муниципальных образований Татарстана.

Основными рабочими днями станут 25 и 26 апреля. Программа начнется в Качаловском театре с подписания соглашений между музеями. После этого состоятся открытые лекции для всех зарегистрировавшихся горожан.

В первый день перед собравшимися выступит литературный критик, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак. Он прочитает лекцию «А. С. Пушкин — код российской культуры!».

Во второй день, 26 апреля, запланирована программа в Присутственных местах Казанского кремля. Художник, генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО Захар Коловский прочитает лекцию на тему «Фотография в нашей жизни».

В этом году «Музейные маршруты России» пройдут в четырех республиках. После Татарстана события состоятся в Чечне, Дагестане и Бурятии.

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Разиль Самигуллин