Продажи книги «Задача трех тел» выросли в три раза после выхода экранизации

Фото: Екатерина Петрова

В конце марта на платформе Netflix вышла экранизация книги китайского писателя Лю Цысиня «Задача трех тел». Книжный сервис «Литрес» проанализировал продажи с 21 марта до 15 апреля и выяснил, как изменился интерес к книге после выхода одноименного сериала.

В этот период книга заняла второе место по продажам в жанре «научная фантастика». Не удалось опередить лишь книгу digital-автора Макса Глебова «Разведчик барона». А также в «Литрес» отметили, что продажи электронной и аудиокниги «Задача трех тел» выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущих месяцев.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Екатерина Петрова