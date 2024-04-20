Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с делегацией прибыл с рабочим визитом в город Бухара (Узбекистан). В понедельник, 24 апреля, делегация примет участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия».
В рамках поездки в Узбекистан запланировано посещение Специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности». Также пройдет встреча с хокимом (главой) Бухарской области.
Рустам Минниханов также посетит город Навои. Там он ознакомится с проектами, которые реализуются на территории индустриального парка свободной экономической зоны «Навои».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».ОбществоВласть Татарстан