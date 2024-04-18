Социальный фонд Татарстана закупит автомобили для пострадавших на производстве

Фото: Динар Фатыхов

Социальный фонд России по Татарстану планирует закупить транспортные средства для обеспечения пострадавших на производстве. Разрешение на закупку опубликовано Департаментом автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России.

Согласно контракту, планируется приобрести 80 единиц техники. Стоимость одного автомобиля составит 1 034 933 рубля.

Все автомобили будут новыми, 2024 года выпуска, ранее не эксплуатировавшиеся. Планируют закупить четырехдверные переднеприводные седаны с МКПП. Наличие подушки безопасности водителя, системы экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, антиблокировочной системы (ABS, EBD) не является обязательным условием, но приветствуется «при наличии».

Автомобили будут адаптированы для управления людей с ограниченными физическими возможностями, включая тех, у кого нет правой ноги, левой ноги или обеих ног. В каждом автомобиле будет дублирующее ручное управление.



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Рената Валеева