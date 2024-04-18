Коммерческие организации исключат из проведения экзамена на знание русского языка

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков дал указание исключить коммерческие организации из процесса проведения экзамена по русскому языку как иностранному (РКИ) и выдачи сертификатов. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.



В сообщении говорится, что глава Минобрнауки России дал ряд поручений, направленных на усиление контроля за качеством проведения экзамена. До 1 мая 2024 года коммерческие партнеры больше не будут допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов.

Сейчас проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства имеют право 9 университетов (КФУ в их числе), подведомственных Минобрнауки, два правительственных, один вуз Минпросвещения и одна организация правительства Москвы.

На совещании обсуждался вопрос более тщательного контроля со стороны вузов за процедурой проведения экзамена на базе их организаций-партнеров. Отметим, в течение 2023 года количество мест проведения такого экзамена сокращено более чем в два раза.

Напомним, ранее разработано нововведение, согласно которому все иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны будут пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Кроме того, в представительствах МВД России за рубежом можно будет зарегистрировать свои биометрические данные.

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Рената Валеева