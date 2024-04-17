В Госдуму внесли законопроект о равенстве жилищных прав ветеранов боевых действий

В Госдуму внесли законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах», он предлагает изменения, которые помогут устранить неравенство в обеспечении жильем ветеранов боевых действий.

В настоящее время ветеранам боевых действий, поставленным на учет до 1 января 2005 года, предоставляется единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения. Однако ветераны боевых действий, вставшие на учет после этой даты, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации органами местного самоуправления.

Это ставит ветеранов боевых действий в неравные условия, несмотря на то, что все они имеют одинаковый статус. В исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации часто поступают обращения от ветеранов боевых действий, поставленных на учет после 1 января 2005 года. Они просят обеспечить их жильем за счет средств федерального бюджета.

Законопроект предлагает обеспечить всех ветеранов боевых действий жильем независимо от даты постановки их на учет. Это позволит устранить неравенство и предоставить всем ветеранам равные права на социальную поддержку.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина