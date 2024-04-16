Уровень воды в реке Тобол в Курганской области достиг 10 метров

Фото: Галия Шакирова

Уровень воды в реке Тобол в Кетовском округе Курганской области приближается к отметке в 10 метров, как сообщил глава региона Вадим Шумков. В некоторых населенных пунктах округа уровень реки Тобол уже почти достигает этой отметки.

Вадим Шумков призвал жителей принять меры предосторожности: «Не стоит рисковать, не надейтесь на случайность. Эвакуируйте детей, пожилых и маломобильных родственников, возьмите с собой документы и необходимые вещи, покиньте зоны подтопления».

Уровень воды в реке Тобол в Кургане к моменту 16.00 вторника достиг 752 см, увеличившись на 4 см за последние четыре часа. Опасные явления начинаются при уровне воды 700 см, а критическая отметка составляет 850 см.

В связи с наводнением с 8 апреля в Курганской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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Анастасия Фартыгина