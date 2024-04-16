Российская делегация приглашена на юбилей высадки союзников в Нормандии

Франция выразила желание пригласить российскую делегацию на юбилей высадки союзников в Нормандии. Пригласительный билет будет отправлен в дипломатическое представительство Москвы во Франции. Хотя президент России Владимир Путин не примет участие в памятных мероприятиях, ожидается прибытие российской делегации на церемонию 6 июня.

В 2014 году Путин присутствовал на праздновании 70-летия высадки союзников в Нормандии. Однако на юбилейной церемонии пятилетней давности российский президент отсутствовал.

Высадка союзников в Нормандии была проведена с 6 июня по 25 июля 1944 года и называется морской десантной операцией. В ней участвовали силы США, Великобритании, Канады и их союзники против Германии. Эта успешная операция была крупнейшей в мировой истории.

Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия не получила официальных приглашений от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.

— Нет, никаких не было пока приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией или это какие-то слухи, или это «утка». Но мы ничего официального на этот счет не получали, — сказал Песков.

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Анастасия Фартыгина