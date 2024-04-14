ФАС возбудил дело против издательства «Просвещение»

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре 2023 года Валентина Матвиенко на заседании в Совете Федерации призвала ФАС проверить ситуацию, связанную с резким ростом цен на учебники, выпущенными издательством «Просвещение». ФАС проанализировала деятельность издательства и выявила, что «Просвещение» выставила «монопольно высокие» цены на учебники по истории, биологии и русскому языку. В результате было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Представитель издательства «Просвещения» рассказал «Ведомостям», что «с 2020 года ценообразование на учебники находится под государственным надзором. В целях обеспечения доступности учебной литературы мы разработали и с 2021 года применяем систему антимонопольного комплаенса».

Юрист Александр Казусь сказал, что если издательство «Просвещение» получает более 75% своей выручки на рынке, на котором было нарушение, то ему грозит штраф в размере от 0,003 до 0,03 суммы выручки. То есть от 143,4 млн до 1,43 млрд рублей.

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Екатерина Петрова