Казань выиграла в трех номинациях «Регионального рейтинга книжных магазинов»

Фото: Екатерина Петрова

Второй сезон «Регионального рейтинга книжных магазинов» (РРКМ) завершился церемонией награждения победителей. Эта программа была запущена в 2022 году. Организаторами выступили Ассоциация книгораспространителей, Российский книжный союз, журнал «Книжная индустрия» и издательство «Эксмо». РРКМ направлен на выявление лучших книжных магазинов в каждом регионе России, чтобы стимулировать развитие книжной торговли.

Сеть магазинов «Книга+» и «Дом книги» из Казани стали победителями в трех номинациях:

за инновации в маркетинге, где был представлен маркетинг-микс «Формирование конкурентных преимуществ перед МП»;

за социально-культурную деятельность, в которой был признан комплексный подход к проведению городских и региональных мероприятий;

за изменения в процессе обучения и развития персонала.

Победители получат возможность поделиться своим опытом на «Академии книжного бизнеса» в Казани 23–24 мая.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Екатерина Петрова