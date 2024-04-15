Исполком Актанышского района определил пороговые значения дохода и стоимости имущества для получения жилья

Исполнительный комитет Актанышского района установил пороговые значения рыночной стоимости приобретения жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

Для признания малоимущими и постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях жители Актанышского района должны иметь доход ниже установленных пороговых значений. Эти значения зависят от количества членов семьи и рассчитываются по формуле, указанной в постановлении.

Постановление также определяет порядок использования пороговых показателей при постановке на учет и обязывает опубликовать документ на официальном сайте Актанышского муниципального района. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполнительного комитета по строительству.

Напомним, МУП «Централизованная клубная система Актанышского муниципального района» арендует звуковое обеспечение, экраны, сцену для проведения Федерального сабантуя в Республике Алтай в 2024 году.

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Разиль Самигуллин