Высокотехнологичные компании Татарстана могут привлечь инвестиции на реализацию проектов

Порядка 416 инновационных компаний Республики Татарстан разместили свои проекты на «витрине стартапов». Это платформенное решение обеспечивает взаимодействие малых технологических компаний, инвесторов и индустриальных партнеров. Технологические стартапы могут искать инвестиции, инвесторы — перспективные проекты, а индустриальные партнеры — инновационную продукцию.

По словам заместителя министра экономики Республики Татарстан Динара Шакирова, малые технологические компании, размещенные на витрине, могут также получать государственную поддержку в виде льготных кредитов на сумму до 1 млрд рублей по ставке 3% годовых, грантов по программе «Бизнес-Старт» Фонда содействия инновациям до 12 млн рублей на приоритетных условиях.

Речь идет о коммерческих организациях, которые используют инновационные технологии и чья выручка варьируется в диапазоне от 1 млн рублей до 4 млрд рублей в год. Малые технологические компании могут получить льготные кредиты на сумму до 1 млрд рублей под 3% годовых на инвестиционные или оборотные цели. Также республика предоставляет и другие меры поддержки.

Претендовать на финансовую поддержку могут предприятия, использующие при создании продукции технологии из перечня 14 приоритетных высокотехнологичных направлений. Среди них — технологии, связанные с микроэлектроникой и созданием электронной компонентной базы, водородной энергетикой и декарбонизацией промышленности и транспорта на основе природного газа, созданием новых материалов и веществ, передачей электроэнергии и распределенными интеллектуальными энергосистемами.

Также поддерживаются компании, создающие современное оборудование, приборы и устройства для нужд российской промышленности. Кроме того, финансовая помощь оказывается предприятиям, работающим над развитием генетических технологий, биотехнологий и фармацевтики.

Малые технологические компании Республики Татарстан могут подавать заявки на получение кредита на льготных условиях на цифровой платформе «МСП.РФ», грантов — на сайте Фонда содействия инновациям.

Напомним, «витрина стартапов» была создана в ноябре 2023 года как мера поддержки для инновационных компаний в рамках реализации Федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO».

Разиль Самигуллин