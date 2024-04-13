На проведение культурных мероприятий ко Дню России в Казани выделят 9,5 тысячи рублей

Фото: Олег Тихонов

На проведение культурных мероприятий ко дню России в Казани выделят 9,5 тысячи рублей. Контракт должен быть исполнен по 12 июня 2024 года. Заказчиком выступает дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести мероприятия Дня единения народов России и Белоруссии на высоком уровне. Этот праздник отмечают 2 апреля — в день подписания в 1996 году президентами двух стран договора «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».

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Разиль Самигуллин