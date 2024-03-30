Мероприятия Дня единения народов России и Белоруссии проведут на высоком организационном уровне

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести мероприятия Дня единения народов России и Белоруссии на высоком уровне. Этот праздник отмечают 2 апреля — в день подписания в 1996 году президентами двух стран договора «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Это событие положило начало процессу взаимной интеграции России и Белоруссии.

Раис РТ также обратил внимание на содержательную составляющую мероприятий. В учреждениях образования, культуры и молодежной политики нужно сделать акцент на особой значимости Союзного государства в современных условиях.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым. Они обсудили состояние татарстано-белорусского сотрудничества и наметили перспективные направления совместной работы.

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Разиль Самигуллин