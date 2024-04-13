Белорусские автомобили Belgee вошли в десятку самых продаваемых в России

Автомобили белорусского бренда Belgee в марте впервые вошли в топ-10 марок по продажам на российском авторынке. В прошлом месяце были проданы 2 732 автомобиля бренда. Об этом стало известно исходя из данных сайта «Автостат».

Belgee представлен на российском рынке одной моделью — кроссовером X50. Этот автомобиль создан на основе китайского Geely Coolray. С июля 2023 года Belgee X50 выпускается на заводе «БелДжи» в Белоруссии, а с сентября — продается в России.

Ранее специалисты сервиса «Авто.ру Оценка» изучили объявления о продаже автомобилей в Татарстане в марте 2024 года. Анализ показал, что за прошедший месяц средняя цена подержанного автомобиля снизилась на 6,2% и составила 1,5 млн рублей. Стоимость новых моделей уменьшилась в среднем на 1,4%, до 2,9 млн рублей.

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Разиль Самигуллин