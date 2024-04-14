Главное о коронавирусе за неделю: в Новгороде увековечили память врачей, в РФ спрогнозируют развитие эпидемий
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 8 по 14 апреля 2024 года. Так, в России смогут прогнозировать развитие эпидемий, в Ирландии бывший глава Минздрава стал премьером.
В Татарстане почти 900 выздоровевших за неделю
- В Татарстане с 1 по 7 апреля коронавирус обнаружили у 571 татарстанца. На прошлой неделе COVID-19 выявили у 605 человек.
- С 1 по 7 апреля в республиканские больницы попали 88 человек. Семью днями ранее этот показатель составлял 108 заразившихся.
- Из больниц было выписано 844 пациента по всей республике.
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане за период пандемии умерли 2 010 жителей.
В России разработан комплекс программ для прогноза развития эпидемий
- С 1 по 7 апреля коронавирус выявили у 19 954 россиян. На предшествующей неделе этот показатель составлял 21 590 человек.
- Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 13,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 7,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 35 субъектах страны, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по России.
- За неделю в больницы доставлены 2 724 человека. Количество госпитализаций снизилось, в сравнении с предшествующей неделей, на 6,6%.
- В течение этой недели выздоровели 21 524 человека, скончалось 69 пациентов.
- Мемориальная доска в честь медиков, погибших в пандемию COVID-19, открылась на фасаде здания клиники №2 Центральной городской клинической больницы Великого Новгорода, где работал инфекционный госпиталь. К открытию мемориальной доски также был покрашен фасад здания и благоустроен небольшой сквер рядом с ним: подведено электричество для освещения, сделаны бордюры, положена тротуарная плитка, установлены скамейки и фонари.
- Ученые из Новосибирска разработали комплекс программ «Эпидемия» для моделирования развития таких заболеваний, как COVID-19, корь, туберкулез и ВИЧ, показавший более 96% точности прогнозирования. Это позволит контролировать распространение эпидемий с учетом социальных, экологических и экономических процессов.
Премьер-министром Ирландии стал глава Минздрава, боровшийся с пандемией
- Новый лидер партии «Фине Гэл», входящей в коалиционное правительство Ирландии, Саймон Харрис станет премьер-министром республики. За это проголосовало большинство депутатов ирландского парламента.
- Ранее Харрис был министром здравоохранения этой страны и возглавлял ведомство во время пандемии коронавируса. Он запомнился частыми появлениями на телевидении, а также оговоркой о том, что до COVID-19 мир сталкивался с 18 другими коронавирусами. Впоследствии Харрис объяснял свою ошибку недосыпом и признал, что его заявление звучало «ужасно по-идиотски». Через 2 месяца он лишился занимаемой должности после правительственных перестановок 2020 года и получил менее престижный портфель министра высшего образования.
- Первая после пандемии COVID-19 встреча групп транспортного планирования НАТО за пределами штаб-квартиры Североатлантического альянса пройдет весной в Финляндии и станет одной из крупнейших встреч НАТО в этом году в этой стране.
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