Адвокаты экс-военкома Арска просят вернуть дело о взятках прокурору

Фото: Ирина Плотникова

Накануне Арский райсуд возобновил судебное следствие по делу бывшего военного комиссара Арского и Атнинского районов Татарстана Алмаза Бурганова. Изначально планировалось, что обвиняемому в шести взятках будет предоставлено последнее слово, и суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.



Ожидаемый сценарий был нарушен ходатайством со стороны адвокатов подсудимого. Защитник Олег Макаров попросил возобновить процесс ввиду неких новых обстоятельств. Когда суд согласился, он заявил ходатайство о возврате материалов уголовного дела в прокуратуру, полагая, что ряд процессуальных нарушений следствия просто не позволят суду вынести законное решение по существу дела.

Подсудимый Алмаз Бурганов позицию защиты поддержал. Представитель стороны обвинения Жахонгир Абдулхаков попросил объявить перерыв для подготовки аргументированных возражений. Процесс был отложен до 16 апреля.

Напомним, на предыдущем заседании гособвинитель предлагал посадить Алмаза Бурганова на 10 лет. Тогда как сам подсудимый заявлял о невиновности и готовности отправиться на СВО даже из колонии. По мнению экс-военкома, его дело построено на оговоре со стороны реального виновника преступлений — своего бывшего заместителя Фанила Сафиуллина, который заключил досудебное соглашение со следствием и уже получил условный срок по другим эпизодам выдачи военников.

Бурганова обвиняют по двум уголовным делам о коррупционной схеме выдачи военных билетов не служившим призывникам. Первое дело находится в суде на финишной стадии. По версии силовиков, с 2013 года не желавшие служить призывники обращались в райвоенкомат и при личной встрече с военкомом получали предложение о решении проблемы за незаконное вознаграждение. В деле фигурируют суммы от 50 до 130 тысяч рублей, всего на 610 тысяч. А еще — шесть военных билетов, которые числились в базе военкомата, как выданные совсем другим военнообязанным в качестве дубликатов, взамен якобы утерянных военников.

Если ходатайство защиты будет отклонено, прения проведут повторно.