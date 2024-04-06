Уровень реки Урал в Оренбургской области составил 9,27 метра, подтоплено более 2,5 тысячи домов

Уровень реки Урал в Оренбургской области на утро составил 9,27 метра. Данный показатель превышает норму на 2 метра. В настоящее время подтоплена половина территории Старого города в Орске. Существует риск изоляции города. Об этом сообщает ТАСС.

На дамбе в Орске есть два повреждения, однако в одном из них удалось приостановить течение. На данный момент в Оренбургской области подтоплено 2 556 домов и эвакуировано 4 208 человек. В 31 районе области перекрыто 47 мостов и 106 автомобильных дорог.

Напомним, в городе Орске Оренбургской области произошло ЧП — прорыв дамбы. В зоне затопления оказываются почти 11 тыс. человек. На месте происшествия работают спасатели и муниципальные службы, укрепляя дамбу и устраняя прорыв. Группировка спасателей усилена.

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Разиль Самигуллин