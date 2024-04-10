В Госдуму внесли проект об ограничении представителей общественности

Предложен законопроект о внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», который касается участия представителей общественности в квалификационных коллегиях судей.

Согласно закону, предлагается установить ограничение на наличие гражданства иностранного государства или права на постоянное проживание за границей для представителей общественности, чтобы соблюдать законодательство о статусе судей в России и ограничения для лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Законопроект также отсылает к действующему закону о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, и запрещает физическим лицам, включенным в реестр иностранных агентов, занимать должности в органах публичной власти или участвовать в их деятельности. Все эти меры направлены на обеспечение надлежащего функционирования судебной системы и соблюдение законности в рамках судебной власти.

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Анастасия Фартыгина