Скончался Питер Хиггс, лауреат Нобелевской премии по физике

Питер Хиггс был выдающимся физиком-теоретиком. Он стал известен благодаря своему открытию бозона Хиггса и умер в возрасте 94 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Эдинбургского университета.

Хиггс разработал в 1960-х годах «метод Хиггса», который объясняет происхождение массы элементарных частиц, включая массы векторных W- и Z-бозонов. Его работа предсказала существование новой частицы, которая впоследствии была названа в честь ученого — бозон Хиггса.

Существование бозона было подтверждено только в 2012 году благодаря исследованиям на Большом адронном коллайдере. В 2013 году Питер Хиггс получил Нобелевскую премию по физике за свое открытие. Он разделил награду с другим физиком-теоретиком — Франсуа Энглертом, чья работа также предсказала открытие бозона Хиггса.

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