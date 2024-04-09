Ozon планирует переехать: процесс редомициляции начнется в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Маркетплейс Ozon планирует процесс редомициляции холдинговой компании с Кипра в 2024 году. Об этом сообщил финансовый руководитель компании Игорь Герасимов на мероприятии, посвященном финансовым результатам за 2023 год.

— Компания стремится осуществить переезд, и в течение 2024 года будет предпринят ряд действий, которые приблизят Ozon к реализации этого плана. Однако есть объективные препятствия и ограничения, которые не позволяют ускорить процесс, — заявил он.

В настоящий момент холдинговая компания Ozon — это кипрская Ozon Holdings Limited. О планах по смене юрисдикции Герасимов впервые сообщил в августе 2023 года. Ранее другой маркетплейс, «Мегамаркет», сообщил, что собирается занять площади IKEA в ТЦ «Мега» в Казани и России.